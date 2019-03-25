Kocaoğlu, İlk Kez Millet İttifakı ile Sahada

Hem veda hem de seçim ziyaretleri için tek tek ilçeleri dolaşarak İzmirlilerle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilk kez Millet İttifakı ile birlikte sahaya çıktı.

Hem veda hem de seçim ziyaretleri için tek tek ilçeleri dolaşarak İzmirlilerle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilk kez Millet İttifakı ile birlikte sahaya çıktı.



Haftalardır yoğun bir şekilde sürdürdüğü ilçe turlarına Dikili ve Foça ile devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu seçimde birlik beraberliği bozanlara 'dur' denilmesi gerektiğini söyledi.



Dikili'de ilçe merkeziyle; Kabakum, Salihler ve Kıratlı'yi ziyaret ederek CHP Dikili Belediye Başkan adayı Adil Kırgöz'e destek isteyen Başkan Kocaoğlu, ekonomi konuşulmasın diye siyaset uğruna vatandaşların arasına nifak sokulmaya çalışıldığını belirterek, "Konut, köprü ya da yol yapmakla ülke büyümez. Bugün elimizdeki konut stokları atıl bekliyor. Oysa konut bir tüketim malıdır. Konutlarda bekleyen para üretime aktarılsaydı; ekonomiye, tarıma, sanayiye dönüşseydi, ülkenin durumu çok daha farklı olurdu. Bu ülke 20 tane müteahhitten ibaret değil. 20 kişinin para kazanmasıyla 82 milyonun karnı doymaz. Bu ikaz zamanıdır. Bir oy uğruna, iktidarda kalmak uğruna toplum birbirinden ayrıştırılamaz. Genel bir seçimde değiliz ama yine de İktidara 'Bir dur, dinlen, hatalarını gör ve telafi et' diyebilmek için yerel seçimler elimizdeki en büyük fırsattır. Hükümet krizi seçim sonrasına atmaya çalışıyor. 31 Mart'a kadar lastik patlamadan götürmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.



Ekonomik gücü olmayan ülkelerin dış politikada da sağlam duruş sergileyemeyeceğini kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir başbakanımız 'Şam'da Emevi Camisi'nde cuma namazı kılacağım' dediği gün dış politikamız çöktü. Orta Doğu bataklığına bizi soktuklarından beri belimizi doğrultamıyoruz. Sabah kalkıyoruz Amerika, öğlenden sonra Rusya, akşam Avrupa Birliği, yatsıdan sonra da Çin'le takışıyoruz. Rüzgarın önünde yaprak gibi oradan oraya gidiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Böyle bir dış politika olmaz. Bu, ülkeyi itibarsızlaştırır."



Siyasetin adil ve ahlaklı çalışma işi olduğunu sözlerine ekleyen Kocaoğlu, "Çalıştığın kente gönül vereceksin. Kentin menfaatini savunmak için kimseden tırsmayacaksın. Siyaset menfaat değil, yürek işi değildir; çünkü benim şehrime ve ülkeme karşı sorumluluklarım var. İnsanın kendine destek istemesi zor. Kendim olsam utanırım; ama adaylarımız için göğsümü gere gere oy istiyorum" dedi.



Daha sonra Foça'ya geçen Başkan Kocaoğlu, CHP Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Belediye Başkan adayı Fatih Gürbüz ile birlikte Gerenköy, Bağarası ve Foça Merkez'i ziyaret etti. Kocaoğlu'nun Gerenköy ve Bağarası'ndaki seçim çalışmalarına İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ile İYi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da katıldı. - İZMİR

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