Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'dan, CHP İl Başkanı Çankır'a cevap - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'dan, CHP İl Başkanı Çankır'a cevap - Son Dakika

Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'dan, CHP İl Başkanı Çankır'a cevap

6 saat önce

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, CHP İl Başkanı Ali Çankır'ın AK parti'nin Koçarlı'da kıl çadırda yaptığı kongreyi eleştirmesi üzerine yaptığı açıklamada "15 yıldır yönettiğiniz ilçede bir salon dahi yapmamışsınız.

Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'dan, CHP İl Başkanı Çankır'a cevap, System.String[]

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, CHP İl Başkanı Ali Çankır'ın AK parti'nin Koçarlı'da kıl çadırda yaptığı kongreyi eleştirmesi üzerine yaptığı açıklamada "15 yıldır yönettiğiniz ilçede bir salon dahi yapmamışsınız. Biz Yörük çocukları olarak kültürümüzün bir parçası olan kıl çadırda kongre yaptık. Kültürümüzü küçümseyen Ali Çankır, sen kimsin kime ve neye hizmet edersin?" diye cevap verdi.


CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın, çadırda kongre yaptıklarını eleştiren açıklamaları nedeniyle bu açıklamayı yaptığını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Bugün kıl çadırda kongre yapmamızı alaylı bir tavırla eleştirmekle Ali Çankır, kendi beceriksizliklerini gün yüzüne çıkarmaktadır. 15 senedir Koçarlı'ya hizmet etmeyenlerin bugün çıkıp bizi eleştirmeye hakları yoktur. Seçimden bir gün sonra vatandaşın düğün yapacak yeri bile kalmadı. Siz hizmet binasındaki salonların kapısına kilit vururken biz vatandaş düğününü yapabilsin diye 15 günde Valilik desteğiyle bu ilçeye Yörük kültürümüzü yaşatan bir kıl çadır kazandırdık. ve bu hizmetimizden gurur duyuyoruz. 15 yıldır CHP olarak ilçenin yönetimindeydiniz . Koçarlı'ya kongre yapılacak bir salon yaptınız mı? Yaptıysanız nerede ve ne durumda? Halk yaptığınız hizmetlerden ne kadar faydalanıyor? Hazımsızlık üzerinden siyaset olmaz. Algı üzerinden siyaset olmaz. En önemlisi yalan üzerinden siyaset olmaz. Bugün kıl çadırda kongre yapmak ancak ve ancak bizim için onurdur. Bizler Yörük evlatlarıyız, çadırda olmaktan onur ve şeref duyarız. Kültür-örf adetlerden söz edenler bugün kültürümüz ile alay etmeye kalkıyor. Kültürümüzü ayaklar altına alıp küçümseyen CHP İl Başkanı Ali Çankır sen kimsin ve neye hizmet etmektesin? Görüyoruz ki gözler kulaklar üzerimizde, izleniyor ve takip ediliyoruz. O zaman bizi izlemeye devam edin,sözde değil özde hizmet nasıl olur öğrenin" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Nedim Kaplan, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:16 Kaynak: İHA
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