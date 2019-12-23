Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan kan bağışı kampanyasına destek

6 saat önce

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Aydın Sana Kanım Feda" bağış kampanyası çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Aydın Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen kan bağışı aracını ziyaret etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan kan bağışı kampanyasına destek, System.String[]

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Aydın Sana Kanım Feda" bağış kampanyası çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Aydın Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen kan bağışı aracını ziyaret etti.


Koçarlı Atatürk İlkokulu Bahçesinde gerçekleştirilen kampanyada Belediye Başkanı Nedim Kaplan başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş bağışta bulundu.


Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Nedim Kaplan, düzenli olarak kan bağışı yapmanın, sağlık içinde önemli olduğunu dile getirdi. Kaplan, açıklamasında "Sağlıklı bir bireyin yılda en az iki kez bağış yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi. - AYDIN

Nedim Kaplan, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

350 kiloluk yaban domuzunu yuvasından çıkarıp avladılar
5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti

Son Dakika Haberleri
21:41 BARTIN Yangında yaşlı kadın yanarak, öldü - Son Dakika
21:41 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (3) - Son Dakika
21:40 PFDK'dan Van Spor FK'ye 16 bin lira ceza - Son Dakika
21:40 Esenler'de otomobil yol ortasında alev aldı - Son Dakika
21:40 Trabzon ve Giresun'da orman yangınları - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:42 Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:42:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]