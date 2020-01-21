Koçarlı Belediyesi araç filosuna bir yenisini daha ekledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koçarlı Belediyesi araç filosuna bir yenisini daha ekledi - Son Dakika

Koçarlı Belediyesi araç filosuna bir yenisini daha ekledi

7 saat önce

Geçtiğimiz günlerde yeni araçlarını tanıtan Koçarlı Belediyesi, araç filosuna bir yenisini daha ekledi.

Koçarlı Belediyesi araç filosuna bir yenisini daha ekledi, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde yeni araçlarını tanıtan Koçarlı Belediyesi, araç filosuna bir yenisini daha ekledi.


Koçarlı Belediyesi kendi öz kaynakları ile oluşturduğu araç filosunu genişletmeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu CHP'den devralan AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan, belediyeye 13'üncü aracını kazandırdı. 14'üncü aracın da alım işlemlerinin devam ettiğini kaydeden Kaplan, aracın ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını kaydetti. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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