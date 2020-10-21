Koçarlı Belediyesi araç filosuna güç katıyor - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta içerisinde "19. araç geldi, 20. yolda" diyerek araç filosunun daha da güç kazanacağını sosyal medya hesabından duyuran Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda 20. araç da filoya dahil oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hibesiyle bünyeye kazandırılan bir adet yeni iş makinesiyle hizmet gücüne güç katacaklarını kaydeden Başkan Kaplan, "Vatandaşlarımızın talep ve isteklerini daha hızlı ve etkin çözüme kavuşturacağız" dedi. Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden sonra göreve gelmesiyle birlikte hizmet için araç kiralama işine son vererek, hurdaya çıkmış ve bakım maliyeti yüksek araçları yenilemeye devam ediyor. 31 Aralık 2019'da Koçarlı halkına hediye olarak 14 araçlık güçlü bir filoyu Koçarlı halkına hizmet için kazandıran Başkan Kaplan, en son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibeyle yeni bir iş makinesini daha araç filosuna dahil etti.

"Gücümüze güç katmaya devam edeceğiz"

Yeni iş makinesi ile vatandaşların taleplerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getireceklerini belirten Başkan Kaplan, "Önümüzdeki günlerde de araç filosunu yeni araçların katılacağının sinyalini veren Başkan Kaplan, "Araç filomuzun daha da güçlü olması için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve emeği geçen kurum ve kuruluşlara Koçarlı halkımız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Görev süremiz dahilinde gücümüzü güç katmaya devam edeceğiz. Her zaman dediğim gibi artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN