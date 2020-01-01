Koçarlı Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koçarlı Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika

Koçarlı Belediyesi araç filosunu genişletiyor

6 saat önce

Koçarlı Belediyesi, belediye tarafından alınan araçları halka tanıttı.

Koçarlı Belediyesi araç filosunu genişletiyor, System.String[]

Koçarlı Belediyesi, belediye tarafından alınan araçları halka tanıttı.


Koçarlı Belediyesi tarafından alınan 5 adet kamyon, 4 otomobil, 1 otobüs, 1 çöp arabası, ve 1 ticari araç Koçarlı Cumhuriyet meydanında Koçarlı halkına tanıtıldı. Etkinlikte konuşan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Bu araçları iller bankasından borçlanarak almadık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Şubat ayı içerisinde kepçe gelecek. Bunun içinde para ödemiyoruz. Arazöz yoktu. Bunun içinde önce DSİ Müdürüyle konuştum. Sonrada Orman Müdürlüğüne gittim. Arazözümüz de gelecek. İhtiyacımız olan bir araç talebinde daha bulunduk. 2 futbol kulübümüz var zaman zaman araç sıkıntısı oluyor. ya da vatandaşımızın ufak tefek düğününde, nişanında araba lazım oluyor. Bunun için araç talimatı verdim. Onu alacaklar ve Koçarlı halkının hizmetine sunacaklar. Yeni yılın ailemize, ilçemize, ilimize, ülkemize ve islam alemine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Alınan 5 kamyon, 4 binek araç, 27 kişilik otobüs ve 1 ticari aracın maliyetinin ise yaklaşık 1 Milyon TL'ye mal olduğu, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bağış olarak 1 adet çöp kamyonunun geldiği verilen bilgiler arasında yer aldı. Konuşma sonrasında dualar eşliğinde koç kesilerek alınan araçların hayırlara vesile olması temenni edildi. - AYDIN

Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
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