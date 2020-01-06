Koçarlı Belediyesi bir telefon kadar yakın - Son Dakika

Koçarlı Belediyesi bir telefon kadar yakın sloganıyla, vatandaşların öneri, şikayet ve taleplerini daha hızlı iletebilmeleri için ihbar hattı kurdu.



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaptığı açıklamada, vatandaşların şikayet ve önerilerine önem verdiğini belirterek, uygulama sayesinde vatandaşlar ile günün 24 saati daha hızlı ve daha kolay iletişim kurarak, onlara çözüm sunmayı amaçladıklarını belirtti.



WhatsApp uygulaması ile vatandaşlar istek, şikayet ve önerilerini haftanın 7 günü 24 saat görsel veya yazılı mesajlarla 0-537 349 20 23 numaralı telefon hattına iletebilecek. Vatandaşlar isteklerini fotoğraf ve video çekerek veya yazı yazarak uygulama üzerinden gönderebilecek. Gelen mesajlar, ilgili müdürlüklere iletilerek aynı hat üzerinden cevaplanacak ve gerekli çalışma başlatılacak. - AYDIN