Koçarlı Belediyesi eski hizmet binasının yıkımına başlandı - Son Dakika

Koçarlı Belediyesi, eski hizmet binası yıkımına başladı. Yerine yeni belediye binası ve emniyet binasının yapılacağını alanının inşaatının 2022'de tamamlanması planlanıyor. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte, Belediye şehir merkezinde hizmete devam edecek.



Belediye Binasının yıkım işlemine Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Daire Amirleri, Sivil Toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.



Yıkım işlemlerini yakından takip eden Belediye Başkanı Nedim Kaplan önceliklerinin ilçeye hizmet olduğunun ve projelerinin hızla hayata geçeceğinin altını çizerek; "Bu gün geldiğimiz noktada buradaki kamulaştırmalar, yasal düzenlemeler, kentsel dönüşümler her türlü güvenlik tedbirleri alındı. Koçarlı yeni belediye ve emniyet binasının yapım sürecini bugün itibariyle başlatacağız. 15-20 gün içerisinde yıkımını bitiririz. İçişleri Bakanlığına sunulan proje belliydi. Ancak ne tip bir bina olacağı, ne tür düzenlemeler yapılacağı zemin etüdünden sonra ortaya çıkacak. Tahmin ediyorum 18 aylık bir ihale grubunda olur. En geç 15 Nisan gibi belli olur. Projenin zemin etüdü, kamulaştırma yapılacak alanların kamusal anlamda birleştirilmesi, 2 ay gibi zamanımızı alacak" diye konuştu.



"Akıllı bina olacak"



"2022 yılının ikinci yarısı itibariyle de Koçarlı Belediyesi ve Koçarlı Emniyeti yeni hizmet binasında olacak" diyen Kaplan, "İçerisinde gençlik merkezinin, kadın merkezinin, en alt katta zabıta binasının olduğu, üstteki katlarda hizmet binalarının, doğu tarafta da emniyet hizmet binasının olduğu, üçüncü ve dördüncü katlarda, 25-30 odalı, otel konforunda, restorantı ve kafesi olan bir konuk evinin olduğu bina olacak. Orada akıllı bina üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Kendi enerjisini kendisi üreten bir bina tasarlıyoruz. İnşallah bunu en kısa sürede Koçarlı halkının hizmetine sunacağız" dedi.



"18 milyonluk bir yatırım olacağını düşünüyoruz"



Maliyetin tamamının İçişleri bakanlığı tarafından karşılanacağının altını çizen Kaplan, "İnşaat alanımız ortalama bin 50 metre kare. Zemini eksi bir olacak. Eksi birde de konferans ve nikah salonu planlıyoruz. 5 katın ortalama alanı 5 bin 500 metre kare. 18 milyon TL'lik bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Söz verdiğimiz gibi en kısa sürede bunu tamamlayacağız. Aynı anda da Jandarma hizmet binası Büyükdere'ye taşınacak. Jandarma hizmet binası hariç belediye ve emniyet binasının tamamı İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak. İçişleri Bakanımız Soylu'nun desteklediği projede Valilik marifetiyle ihale ve süreçler takip edilecek. Kaymakamımız, Valimiz ve İçişleri Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü bir proje. Yıkım masrafları dahil belediyenin kasasından herhangi bir bütçe çıkmayacak" dedi. - AYDIN