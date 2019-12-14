Koçarlı Belediyesi Judo Takımı'ndan gururlandıran başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Koçarlı Belediyesi Judo Takımı'ndan gururlandıran başarı - Son Dakika Spor

Koçarlı Belediyesi Judo Takımı'ndan gururlandıran başarı

6 saat önce

Koçarlı Belediyesi Judo Takımı Aydın Spor Okulları Türkiye Şampiyonası İl Birinciliği Müsabakasında başarıyı yakaladı.

Koçarlı Belediyesi Judo Takımı'ndan gururlandıran başarı, System.String[]

Koçarlı Belediyesi Judo Takımı Aydın Spor Okulları Türkiye Şampiyonası İl Birinciliği Müsabakasında başarıyı yakaladı. Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda mücadele eden sporcular başarılarını Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile paylaştı.


Belediye Başkanı Kaplanı Makamında ziyaret eden Takım Antrenörü Nuri Sevinç ve derece alan sporcular, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teşekkür etti.


Koçarlı Belediyesi olarak sporcuların her zaman arkasında olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Bizleri gururlandırdınız bu başarınızı kutluyor ve teşekkür ediyorum, spora verdiğimiz değeri bilmeyen yok" diye konuşarak sporcuların her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.


Dereceye giren sporcular Bursa, Antalya ve Muğla illerinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.


Dereceye giren sporcular şu şekilde;


"Küçükler (32 Kg) bayanlar ; Sueda Uşaklı 1'inci, Ecrin Çelik 3'üncü, Küçükler (38 Kg) erkekler; Mustafa Yağdı 1'inci, Yıldızlar Kategorisinde (38 kg) erkekler; Evren Kılınç 4'üncü, Yıldızlar Kategorisinde (42 kg) erkekler; Alican Özbek 2'nci, Yıldızlar Kategorisinde (55 Kg) erkekler; Osman Özaydın 1'inci, Yıldızlar Kategorisinde (66 Kg) erkekler; Furkan Aydın 1'inci, Yıldızlar Kategorisinde (44 Kg) bayanlar; Hatice Akça 3'üncü, Yıldızlar Kategorisinde (+63 Kg); Naciye Yağmur Sevinç 1'inci Gençler Kategorisinde (50 Kg); Mehmet Can Tekin 1'inci" - AYDIN

Koçarlı, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:59 Kaynak: İHA
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