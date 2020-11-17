Koçarlı Belediyesi'ne 115 çöp konteyneri hibe edildi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Koçarlı Belediyesine 115 adet yeni çöp konteyneri hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz aylarda Aydın'a yaptığı ziyarette bir takım taleplerde bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talepleri yerine getiriliyor. Geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından gönderilen bir adet kepçeyi vatandaşa hizmet için bünyesine kazandıran Koçarlı Belediyesi'ne yine Başkan Kaplan'ın talebi üzerine Bakanlıktan 115 Adet çöp konteyneri ilçeye hibe edildi.

Yapılan hibe dolayısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri ve emeği geçenlere teşekkür eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan " İlçemiz adına yaptığımız ve vesile olduğumuz her hizmetten onur ve gurur duyuyoruz. İlçemiz için attığımız bugün en küçük adım bile yarın büyük bir adım olarak geri dönüyor ve Koçarlımız gelişerek, büyüyerek hayal ettiğimiz gibi marka ilçe olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Belediyemize hibe edilen 115 adet çöp konteynerleri tarafımızdan teslim alındı. İhtiyaç duyulan bölgelere ve çeşitli nedenlerle yıpranmış olan çöp konteynerlerinin yerine yenilerini yerleştireceğiz. Daha temiz, daha sağlıklı bir ortam için çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - AYDIN