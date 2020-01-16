Koçarlı Belediyesi'nin projeleri Ankara'da göz doldurdu - Son Dakika

Koçarlı Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisine" Türkiye de proje bazında ilk olacak 3 proje ile göz doldurdu.



Türkiye'nin ilk Akıllı pazarı "Amyzon Akıllı Üretici Pazarı", Türkiye'nin ilk Akıllı yönetişim merkezi "Koçarlı E-Gelecek Merkezi" (KEGEM) Projesi ve Türkiye'nin ilk Belediye E-spor Takımı "Koçarlı Belediyesi Espor Takımı" projeleri ile ilgi gören stand, AK Parti Aydın Milletvekilleri başta olmak üzere birçok ziyaretçi kabul etti.



Koçarlı Belediyesi'nin teknolojik alanda da verdiği hizmetlerle marka ilçe olma yolunda ilerlediğini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan " Koçarlı Belediyesi olarak ilçemizin çehresini değiştirmeye yönelik yaptığımız projeler dışında, her geçen gün gelişen teknolojiye ayak uydurma ve teknolojinin olumlu etkilerinden faydalanma adına da çalışıyor ve bu yönde de vatandaşlarımıza fayda sağlayabilecek projeler üretiyoruz. Amacımız kaliteli hizmeti her alana taşımak ve Merhum Başbakan Adnan Menderesin İlçesi Koçarlı'nın adını duyurmaktır" dedi. - AYDIN