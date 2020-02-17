Koçarlı Çam Fıstığı Yerel Ürünler Festivali programı belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koçarlı Çam Fıstığı Yerel Ürünler Festivali programı belli oldu - Son Dakika

Koçarlı Çam Fıstığı Yerel Ürünler Festivali programı belli oldu

7 saat önce

Koçarlı Belediyesi Geleneksel Çam Fıstığı ve Yerel Ürünler festival tarihi belli oldu 5-6-7 Haziran'da 3 gün boyunca İlçeye ait ekonomik değerleri olan ürünlerin Türkiye çapında tanıtımı yapılacak.

Koçarlı Çam Fıstığı Yerel Ürünler Festivali programı belli oldu, System.String[]

Koçarlı Belediyesi Geleneksel Çam Fıstığı ve Yerel Ürünler festival tarihi belli oldu 5-6-7 Haziran'da 3 gün boyunca İlçeye ait ekonomik değerleri olan ürünlerin Türkiye çapında tanıtımı yapılacak.


Koçarlı Belediyesi Şubat ayı meclisinde karara bağlanan çam fıstığı ve yerel ürünler festivali sürpriz sanatçıların sahne alacağı bir festival olacak. Aydın ili başta olmak üzere birçok ilden vatandaşın katılımı ile gerçekleşecek olan festivalde, 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve vatandaşların hoşça vakit geçirmesi planlanıyor.


Festival ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Çamfıstığı Festivalimiz için ayrı bir çalışma yapıyoruz. İçeriğinde önemli değişiklikler yaptığımız festivalimizde sadece çamfıstığı değil Koçarlımız için her biri altın değerinde olan diğer yerel ürünlerimiz de tanıtılacak. Kültürüyle, tarihiyle ve tüm tarım ürünleriyle Koçarlı'yı tanıtan ve temsil eden bütüncül bir etkinlik ortaya çıkacak. 5-6-7 Haziran 2020 tarihlerinde Koçarlı Çamfıstığı ve Yerel Ürünler Festivalimize tüm halkımız davetlidir" dedi. - AYDIN

Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:36 Kaynak: İHA
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