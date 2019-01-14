Son Dakika Haberleri: Koçarlı'da Alt ve Üst Yapı Yatırımları Sürüyor

Koçarlı'da Alt ve Üst Yapı Yatırımları Sürüyor

1 saat önce

Koçarlı'da altyapı için yatırımlarını aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ilçenin her noktasında çalışma gerçekleştiriyor.

Koçarlı'da Alt ve Üst Yapı Yatırımları Sürüyor, System.String[]
Koçarlı'da altyapı için yatırımlarını aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ilçenin her noktasında çalışma gerçekleştiriyor.

İlçede içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hat yapımlarından parke taşı, içme suyu paket arıtma yapımlarına kadar alt ve üstyapıda birçok önemli yatırım hayata geçirildi. Büyükdere mahallesinde içme suyu şebeke yenileme çalışması yapıldı. İçme suyu çalışmalarının yanı sıra yağmur suyu çalışmaları çerçevesinde de Atatürk ve Cincin mahallelerinde hat çalışmaları gerçekleştirildi. Öte yandan sağlıklı içme suyu hizmeti vermek için içme suyu depolarında temizlik ve bakım çalışmaları periyodik olarak devam ediyor. Son olarak Sobuca ve Büyükdere kaynak suyu depolarında çalışma yapıldı. Halkın talepleri doğrultusunda devam eden çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da sürekli takip ederek bilgi alıyor. ASKİ Koçarlı'da sağlıklı ve uzun ömürlü bir altyapı tesis etmek için faaliyetlerine devam ediyor.

Çalışma yapılan yerlerde faaliyetleri takip eden vatandaşlar, Koçarlı'da gerçekleşen tüm alt ve üstyapı çalışmalarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

ASKİ, Aydın, Koçarlı, Güncel
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