Koçarlı'da anlamlı kutlama

Aydın'da 3 Aralık Engelliler günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. En anlamlı etkinliklerden biri ise Koçarlı ilçesinde gerçekleştirildi. Koçarlı Cumhuriyet Ortaokulu'nda engelliler için özel hazırlanan özel eğitim sınıfı düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, daire müdürleri engelli bireyler ve ailelerinin katıldığı açılış töreninde konuşan protokol üyeleri engelli bireylerle yakından ilgilenip onların gönlünü aldı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, sınıftaki öğrencilerle tek tek görüşüp hediye dağıttı. Kendilerine özel günde hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.



Özel eğitim sınıfının yeniden dizayn edilmesinde emeği büyük olan Kızılay'a teşekkür eden Kaymakam Fırat Çelik, Kızılay'ın yaptığı hizmetlerden söz ederek "Kızılay bu hizmeti ile Koçarlı ilçemize de önemli bir katkı sunmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Engelleri aşmak için varız"



Pek çok dünya nimetinde olduğu gibi sağlığın da insanlarda bir emanet olduğunu belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Koçarlı Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerimizin yanındayız. Yürekler bir olduktan sonra aşılamayacak engel yoktur. El ele, omuz omuza vererek tüm engelleri aşmak için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" dedi.



Sınıfın tamamen özel eğitim görecek olan engelli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tefriş edildiğini belirten okul müdürü Turgay Arslan, "Özel durumu olan öğrencilerimiz bundan sonra en iyi şartlarda eğitim görecek" diyerek bu olanakların öğrencilere sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Açılış törenin ardından engelliler Kaymakam ve Belediye Başkanı ile gönüllerince sohbet edip, kendileri için özel dizayn edilen sınıfta mutluluklarını dile getirdiler. - AYDIN