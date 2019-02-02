Koçarlı'da Aranan Hırsızlık Zanlısı Jandarmadan Kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan hırsızlık zanlısı, evden çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan hırsızlık zanlısı, evden çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile genel güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak adli kolluk uygulamalarına aralıksız bir şekilde devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında jandarma asayiş timlerince Koçarlı ilçesi Çakmar Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı zanlısı Ö.F.E., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan zanlı, Aydın Kapalı Cezaevine sevk edildi.



Tutuklanan hırsızlık zanlısı Ö.F.E'nin adresinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı altın ve malzemeler sahibine teslim edildi. - AYDIN

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