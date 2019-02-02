Son Dakika Haberleri: Koçarlı'da Aranan Hırsızlık Zanlısı Jandarmadan Kaçamadı

Koçarlı'da Aranan Hırsızlık Zanlısı Jandarmadan Kaçamadı

42 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan hırsızlık zanlısı, evden çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Koçarlı'da Aranan Hırsızlık Zanlısı Jandarmadan Kaçamadı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan hırsızlık zanlısı, evden çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile genel güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak adli kolluk uygulamalarına aralıksız bir şekilde devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında jandarma asayiş timlerince Koçarlı ilçesi Çakmar Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı zanlısı Ö.F.E., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan zanlı, Aydın Kapalı Cezaevine sevk edildi.

Tutuklanan hırsızlık zanlısı Ö.F.E'nin adresinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı altın ve malzemeler sahibine teslim edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu

Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 12:40:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koçarlı'da Aranan Hırsızlık Zanlısı Jandarmadan Kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]