Son Dakika Haberleri: Koçarlı'da arazi yangını
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Koçarlı'da arazi yangını

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, zeytin ve çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu arazide başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Koçarlı'da arazi yangını, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, zeytin ve çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu arazide başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerinde yer alan zeytin ve çam fıstığı ağaçlarıyla kaplı arazide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına, çevrede yaşayan vatandaşlarda destek veriyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da, Bıyıklı Mahallesinde yangının devam ettiği bölgeye giderek, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:01 Kaynak: İHA
Aydın, Koçarlı, 3. Sayfa
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