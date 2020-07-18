Koçarlı'da bamya isyanı - Son Dakika

Koçarlı'da bamya isyanı

Türkiye'nin en önemli bamya üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'ın Koçarlı ilçesinde üreticiler, düşen bamya fiyatlarına ve çiftçinin sorunu ile ilgilenmediğini ileri sürdüğü Koçarlı Ziraat Odası'na protesto etmek için karayolunu trafiğe kapatıp eylem yaptı.

Türkiye'nin en önemli bamya üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'ın Koçarlı ilçesinde üreticiler, düşen bamya fiyatlarına ve çiftçinin sorunu ile ilgilenmediğini ileri sürdüğü Koçarlı Ziraat Odası'na protesto etmek için karayolunu trafiğe kapatıp eylem yaptı. Sezona kilosu 8 TL'ye başlayan bamyanın bugün 4 TL'ye düşürüldüğünü belirten üreticiler bamyaları yola döküp Koçarlı Ziraat Odası'nı da göreve davet ettiler.

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Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tokatbaşı mevkiinde toplanan çok sayıda üretici, dün topladıkları bamyaları sabah saatlerinde Koçarlı- Yeniköy karayoluna dökerek yolu trafiğe kapattı. Sorunlarını anlatmak üzere başvurdukları Koçarlı Ziraat Odası Başkan'ını da aidat alıp çiftçinin sorunu ile ilgilenmemekle suçlayan üreticiler bamyaları yola döküp sorumluları göreve davet ettiler. Şu anda bamya satış fiyatının toplama maliyetini bile zor karşıladığını belirten üreticilerle görüşen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, çiftçilerin yolu trafiğe açması konusunda ikna etti.


Bamya üreticileri ile görüştükten sonra açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "İlçemize bağlı Dedeköy Tokatbaşı mevkiimizde ciddi şekilde bir bamya üreticimiz var. Bamya üretimi bu dönemde pik seviyede. Fiyatlar 8 liradan başlayıp periyodik olarak 6 lira ve 4,5 lira ve bugün de fiyatları 4 liraya düşürmüşler. Fiyat 4 liraya düşerse üretimin sürmesi mümkün değil. 1 kişinin günlük toplayabileceği bamya miktarı ortalama 30-35 kg. civarı. 4 liradan satarsan 120 TL civarında üreticiye para geçecek. Yövmiyeciler 110 liraya çalışıyorlar. Bu anlamda da üretici tarlasına giderken traktör kullanacak, ürünleri alıp satmaya giderken de mazot yakacak. Bu üretimin devam etmesi için, gübreleme, ilaçlama, sulama, çapalama giderleri de mevcut. 120 TL gelen bamyadan 110 TL yövmiyeciye verince kalan 10 TL ile hangi giderini karşılayabilecek? Biraz önce bamya alıcıları ve üreticilerimizle bir araya gelerek herkesin talebini dinledik. Kendileri haklı olarak evine ekmek götürmek adına seslerini duyurmak istemişlerdi. Varılan mutabakat sonucu 4,75 TL'ye arayı bulduk. Yolu trafiğe açtılar. Önümüzdeki günlerde üreticimizin inşallah daha fazla kazanç sağlamaları adına gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.


Kendisinin de bir üretici olduğunu Koçarlı üreticisinin ürünlerini kendi işletmelerinde işleyebilmesi için çeşitli projelerinin olduğunu belirten Başkan Kaplan, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için çalıştıklarını söyledi. - AYDIN

Koçarlı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:36 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koçarlı'da bamya isyanı - Son Dakika
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