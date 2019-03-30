Son Dakika Haberleri: Koçarlı'da 'Bayat Ekmekten Lezzetler' Adlı Yarışma Düzenlendi

Koçarlı'da 'Bayat Ekmekten Lezzetler' Adlı Yarışma Düzenlendi

24 dakika önce

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, ekmek israfını önlemek için 'Bayat Ekmekten Lezzetler' adlı yarışma etkinliği düzenlendi.

Koçarlı'da 'Bayat Ekmekten Lezzetler' Adlı Yarışma Düzenlendi, System.String[]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, ekmek israfını önlemek için 'Bayat Ekmekten Lezzetler' adlı yarışma etkinliği düzenlendi.

Koçarlı 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulunda 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, üretimde ve tüketimde ekmek israfını önlemek, bayat ekmeklerin gıda için geri kazandırılmasını sağlamak için "Bayat Ekmekten Lezzetler" adlı yarışma etkinliği düzenlendi. Çocuklarında eğitimde sürece dahil olmasına fırsat tanıyan etkinliğe katılan veliler memnuniyetlerini dile getirdi. Etkinlik sonunda katılım sağlayan annelere katılım belgesi verildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:23 Kaynak: İHA

Aydın, Koçarlı, Güncel
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