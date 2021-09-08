Koçarlı'da dere ıslahı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Koçarlı'da Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan Kocababa Deresi Islah Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz Haziran ayı içinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılan Kocababa Deresi'nde, bin 400 metrelik ıslah projesinin ilk etap çalışmalarını kapsayan 900 metrelik alanda kanal dolgu işlemleri tamamlanma noktasına geldi. Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'ın dere ıslahının vatandaşların talepleri dikkate alınarak yapılması doğrultusunda müteahhit firma yetkilileriyle yakın temas ve işbirliğiyle sürdürülen çalışmalarda yıl sonuna doğru büyük mesafe katedilmesi planlanıyor.

"Koçarlı'mız yepyeni bir görünüm kazanacak"

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2022 yılı sonuna doğru tamamlanması öngörülen ıslah çalışmalarının çok hızlı ilerlediğini kaydeden Başkan Kaplan, "Seçim döneminde söz verdiğimiz bir projenin daha hayata geçirilmesine vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Senelerdir mezbelelik görüntüsüne son verilmesi sürekli gündemde olan Kocababa Deresi'nin ıslah çalışmaları tamamlandığında ilçemizin çehresi de yepyeni bir görünüm kazanacak. Şu anda uygulama projesinde hemşerilerimizin de görüşlerini alarak yaptığımız gerekli düzenlemelere bağlı olarak çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Halihazırda mevcut 8 adet yol geçişinin yıkılarak yeniden yapılması için de çalışmalar başladı. Devam eden çalışmalarda iki adet çelik yaya köprüsü de yapılacak. Tüm çalışmaları ilk başladığı günden bu yana yakinen takip ediyoruz. Temennimiz en kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin nefes almasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - AYDIN