Koçarlı'da develer bir yıl aradan sonra güreşti - Son Dakika

AYDIN'da bu yıl 7'incisi düzenlenen geleneksel Koçarlı Deve Güreşi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Güneşli pazar gününü fırsat bilen binlerce vatandaş hem piknik yaptı hem de güreşleri izledi. Bir devenin rakibinden kaçması ise, heyecanlı dakikalar yaşattı.

Bu yıl 7'incisi düzenlenen Koçarlı Deve Güreşi Festivali şenlik havasında geçti. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan güreşlere ilgi yoğun oldu. Ege Bölgesi'nde etkili olan ve Aydın'ı da etkisi altına alan sağanak yağmur sonrası güneşli bir güne uyanan Aydınlılar Koçarlı ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinin tadını çıkarttı. Güzel havayı fırsat bilen yaklaşık 10 bin kişi Koçarlı Yeniköy Deve Güreşi Festival Alanı'na akın etti. Ege ve Marmara Bölgesi'nin çeşitli yerlerinden gelen 140 deve arenada kıyasıya mücadele verdi. Vatandaşlar ise hem güreşleri izledi hem de davul zurna eşliğinde oynayıp göbek atarak stres attı.

140 DEVE KIRAN KIRANA GÜREŞTİKoçarlı Belediyesi'nin organize ettiği 7'inci Koçarlı Deve Güreşi Festivali'nin kıran kırana geçtiğini ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan , "Geçtiğimiz yıl yapamadığımız deve güreşi festivalimizi bu yıl yapmak nasip oldu. Yeniköy Mahallemizdeki yeni deve güreşi alanımızda güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Festivalimize Ege, Marmara, Çanakkale Yatağan ve Aydın'ın tüm ilçelerinden 140 devemiz katıldı. Develerimiz, Kaymakamlık Kupası, Belediye Başkanlığı Kupası, Esnaf Sanatkarlar Odası Kupası, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Kupası ise Yeniköy Mahalle Muhtarlığı Kupası için kıran kırana mücadele verdi" dedi.

Güreşler sonrasında Kaymakamlık Kupasını 'Number One' isimli deve kazanırken, Belediye Başkanlığı kupasını için güreşen 'Nirvana Karagöz' ve 'Sözer' isimli develer ise yenişemeyip, beraberlik kupasını aldı. Esnaf Sanatkarlar Odası Kupası'nı 'Aşkın Hermiyans', Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Kupası'nı ise 'Küçük Gezer' isimli develer kazanırken, Yeniköy Mahalle Muhtarlığı Kupası için güreşen 'Han 1' ve 'Atakan Efe' isimli develer berabere kaldı.