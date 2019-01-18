Koçarlı'da Eski Topraklardan Yeni Nesle Müzik Eğitimi

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde 80 yaş üstü 6 kent sakini, kendi imkanlarıyla öğrendikleri çeşitli enstrümanlarla ilgili bilgilerini ve seslendirdikleri eserleri, yetenek ölçüsünde seçilen 19 ilkokul öğrencisine aktarmak için eğitim vermeye başladı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde 80 yaş üstü 6 kent sakini, kendi imkanlarıyla öğrendikleri çeşitli enstrümanlarla ilgili bilgilerini ve seslendirdikleri eserleri, yetenek ölçüsünde seçilen 19 ilkokul öğrencisine aktarmak için eğitim vermeye başladı.



Koçarlı Kaymakamlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aymelek Derneği, Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Öğretmen Evi bir araya gelerek, 'Geçmişten Geleceğe Yöresel Kültürlerimiz' adlı bir proje geliştirdi. Bağlama, kabak kemane ve tef gibi müzik aletlerini çalan 80 yaş üstü 6 kent sakini, Koçarlı'daki okullardan seçilen yetenekli 19 ilkokul öğrencisine proje kapsamında ders vermeye başladı. Çocuklar, kendilerini 'Eski Topraklar' olarak adlandıran yaşlılardan, Koçarlı'nın unutulmaya yüz tutmuş eserlerinin de aralarında yer aldığı çeşitli eserleri ve ritimleri öğrenmeye başladı.



GENÇLİĞE KÜLTÜR AKTARIMI YAPILACAK



Projeye katkı sağlayan Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, "Öğretmen Evi'nin bir odası Kaymakamlık tarafından bize tahsis edildi. Burada öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş Koçarlı yöre türküleri, enstrümanlar ve çeşitli ritimler yaşlılar tarafından öğretilmektedir" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise, "Yaşlılarımızın, yeni nesle kültürlerimizin aktarılması için çalışacaklarına inanıyoruz. Bu bir birikimdir. Bu birikimin mutlaka çocuklarımıza aktarılması gerekmektedir. Günümüzde neslimiz teknolojiyle büyüyor, yerel değerlerimizden uzak yetişiyorlar. Bunların yeni nesle aktarılmasını çok önemsiyoruz" dedi.



Çocuklara eğitim verenlerden Ahmet Balabanoğlu (89) ise, "Çocuklar, hepimizin evladıdır. Yardımcı oluyoruz. Geçmiş kültürümüzden örnekleri öğretiyoruz" derken, 87 yaşındaki Bahattin Özdemir de, "11 yaşında müzik aletleri ile tanıştım. Küçükken hayalim hep bir radyo evinde çalışmaktı, ama olmadı. Şimdiki çocuklar, bizim çocukluğumuza göre daha şanslılar. Biz, geçmişte öğrendiklerimizin gelecekteki nesillere ulaşması için çalışıyoruz" dedi.



İlkokul öğrencilerinin ise ilk kez tanıştıkları bağlama, kabak kemane, tef ve farklı müzik aletlerini öğrenmekte oldukça hevesli oldukları görüldü. 'Eski Topraklar' öğrencilerle birlikte 'Güdüşlünün Çeşmesi' isimli türküyü söyledi. - Aydın

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