Koçarlı'da ev yangını - Son Dakika

Koçarlı'da ev yangını
12.11.2020 10:35
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi yaralanırken, evde maddi hasar meydana geldi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi yaralanırken, evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın Halilbeyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Nalan Ö.'ye ait bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri hortumlarla yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Koçarlı İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Ercan A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Son Dakika Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra değer kaybetmişti: Güne yükselişle başlayan dolar 7,87 seviyesinden işlem görüyor Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Sörloth için girişimlere başladı İşitme engelli çocukları bulunan anne: Enkaz altında kalsalar hiçbir sesi duyamayacaklar Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı