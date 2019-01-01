Son Dakika Haberleri: Koçarlı'da Kadınlar İçin Dinlenme Evi Açıldı

Koçarlı'da Kadınlar İçin Dinlenme Evi Açıldı

1 saat önce

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, kadınların zaman geçirebilecekleri 'Kadın Dinlenme Evi' törenle hizmete açıldı.

Koçarlı'da Kadınlar İçin Dinlenme Evi Açıldı, System.String[]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, kadınların zaman geçirebilecekleri 'Kadın Dinlenme Evi' törenle hizmete açıldı.

Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk öncülüğünde, eski belediye binasının bir bölümüne yapılan Kadın Dinlenme Evinin hizmete açılışı için dün (pazartesi) tören düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Öztürk, açılışı kadınlarla birlikte yaptı. Kadın Dinleme Evi'nin bir bölümünde, kadınların çocuklarını uyutabilecekleri ve emzirebilecekleri bölüm bulunuyor. Tamamen kadınlara özel açılan mekanda çaylar ücretsiz olacak.

Açılış öncesi konuşma yapan Özlem Çerçioğlu, Türk kadını yüreklidir. Türk kadını efedir. Bizler efe torunuyuz. Ben 10 yıllık belediye başkanlığım süresinde her zaman pozitif ayrımcılık yaptım. Her zaman kadın ve kızlarımıza öncelik verdim. Vermeye de devam edeceğim dedi.

Başkan Öztürk ise, Bugün kadınlarımızın büyük bir çilesine son veriyoruz. Çünkü annelerimizin, ablalarımızın ve kız kardeşlerimizin özellikle pazartesi günü açılan semt pazarında masrafını gördükten sonra rahat rahat oturarak dinlenebilecekleri ve bekleyebilecekleri bir yerleri yoktu. Kadınlar için büyük bir ihtiyaçtı, biz de bugün büyük bir ihtiyacı karşılamış olduk diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özlem Çerçioğlu, Mutlu Öztürk ve beraberindeki kadınlar, dualarla açılışı yaptı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:41 Kaynak: DHA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Koçarlı, Güncel
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