Koçarlı'da Kar Mesaisi
1 saat önce
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.
AYDIN'ın Koçarlı
ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda sıkıntı yaşayan sürücülerin yardımına, belediye ekipleri yetişti.
İlçe merkezi ile Mersinbelen Mahallesi arasında dağlık alana yağan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi ve Koçarlı Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Koçarlı Belediye Başkanı CHP
'li Mutlu Öztürk
, "Hiçbir sıkıntı yaşanmadan çalışmalarımızı tamamladık. Tuzlama çalışmaları da yapılıyor. Kar
yağışı nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Gece gündüz elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:10 Kaynak: DHA
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