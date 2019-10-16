Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı
11 dakika önce
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, kaçak olarak içki imalatı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:23 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, kaçak olarak içki imalatı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Kırsal Bağcılar Mahallesi'nde yaşayan S.D ve B.D.'nin evinde kaçak içki üretimi yaptığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 2 bin 820 litre sahte içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, içkiler ile birlikte imalatta kullanılan malzemelere el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Aydın
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