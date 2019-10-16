Son Dakika Haberleri: Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı

Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı

11 dakika önce

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, kaçak olarak içki imalatı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı, System.String[]
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, kaçak olarak içki imalatı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kırsal Bağcılar Mahallesi'nde yaşayan S.D ve B.D.'nin evinde kaçak içki üretimi yaptığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 2 bin 820 litre sahte içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, içkiler ile birlikte imalatta kullanılan malzemelere el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


- Aydın
Bağcılar, Koçarlı, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Halkbank: ABD'de iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır
AK Parti Grup Toplantısı'nda Hulusi Akar'a tezahürat Lojman satışları bu ay başlıyor Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 12:34:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]