Koçarlı'da selin geldiği anlar böyle görüntülendi - Son Dakika
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Koçarlı'da selin geldiği anlar böyle görüntülendi

29.05.2023 16:18

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde sel suları, önüne kattığı her şeyi sürükleyerek ciddi miktarda maddi hasara sebep oldu. Amatör kameralara yansıyan sel görüntüleri görenleri şaşırttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sel uyarısının ardından, Aydın'ın Koçarlı İlçesi'ne bağlı Güdüşlü ve Yeniköy Mahallesi'nde dün öğleden sonra 1 saat içerisinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştü. Bir anda derelerin taşması ile Güdüşlü ve Yeniköy'deki evler sular altında kaldı.

Koçarlı'da selin geldiği anlar böyle görüntülendi

TRAKTÖR RÖMORKU SÜRÜKLENDİ

Traktör römorkunun bile sürüklendiği selin boyutu, amatör kameralar tarafından böyle görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde birden dağdan köye doğru akan yağmur sularının yolları dereye çevirdiği ve önüne gelen her şeyi sürüklediği fark edildi. Selin oluşturduğu maddi hasarı telafi etmek için bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Koçarlı'da selin geldiği anlar böyle görüntülendi
Koçarlı'da selin geldiği anlar böyle görüntülendi
Kaynak: İHA
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Koçarlı, Yeniköy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koçarlı'da selin geldiği anlar böyle görüntülendi - Son Dakika


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