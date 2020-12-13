Koçarlı'da toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Koçarlı'da toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi yapıldı
13.12.2020 10:13
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Alınan bir dizi kısıtlama kararı ile virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılırken, yapılan denetimler de sıklaştırıldı. Koçarlı ilçesinde Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçe emniyet ve jandarma ekipleri tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sürücülere ve vatandaşlara Korona virüsün son günlerde insan yayılımının arttığı hatırlatılarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması istendi. - AYDIN
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