Koçarlı'da yaşlı çınarların yeni yıl yemekleri başkan Kaplan'dan - Son Dakika

Koçarlı'da yaşlı çınarların yeni yıl yemekleri başkan Kaplan'dan

31.12.2020 19:04
Koçarlı'da yaşlı çınarların yeni yıl yemekleri başkan Kaplan'dan, System.String[]

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yeni yılda yaşlı çınarları unutmadı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yeni yılda yaşlı çınarları unutmadı. Yeni yıl için Belediye Aşevine hazırlattığı yemekleri vatandaşların kapılarına kadar ulaştırdı.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlar için verdiği talimatla yeni yıl yemeği hazırlatarak kendi elleriyle teslim etti. Ziyaret ettiği vatandaşların yemeklerini teslim eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yeni yıllarını kutladı.

Başkan Kaplan Yaptığı açıklamada yeni yıl ile ilgili duygu ve düşüncelerini ileten bir mesaj yayınlayarak şunları söyledi: Korona virüs salgını gibi tüm dünyayı etkisi altına alan olumsuz gelişmeleriyle, acı ve tatlı hatıralarıyla, "bu ilçeye değer" idealiyle Koçarlımız için verdiğimiz üstün emek ve çabayla bir yılı daha geride bırakıyor, önceliğimiz sağlık olmak üzere yeni umut ve beklentilerle 2021 yılına giriyoruz.

Gelişi ile yaşanan mutluluğunun tüm olumsuzlukları unutturacağı, kaybettiklerimizin çoğalarak kazanılacağı; sağlık, huzur ve mutluluğunun bizleri hiç bırakmadığı bir yıl olması temennisiyle, 2020 yılının kahramanları Sağlık Çalışanlarımız başta olmak üzere Pandemi ile mücadelede ön safhalarda yer alan Emniyet, Jandarma mensuplarımız, Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, Koçarlılı hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. 2021 yılında da halkımızın desteğiyle Koçarlımız için yılmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte sağlık ve esenlik dolu nice yıllara. Yeni yılda tüm güzellikler sizinle olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. - AYDIN

Koçarlı'da yaşlı çınarların yeni yıl yemekleri başkan Kaplan'dan
Koçarlı'da yaşlı çınarların yeni yıl yemekleri başkan Kaplan'dan
Koçarlı'da yaşlı çınarların yeni yıl yemekleri başkan Kaplan'dan

Nedim Kaplan, Koronavirüs, Yeni Yıl, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koçarlı'da yaşlı çınarların yeni yıl yemekleri başkan Kaplan'dan - Son Dakika


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