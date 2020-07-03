Koçarlı'daki kazaya ilk müdahale Büyükşehir'den geldi - Son Dakika

Koçarlı'daki kazaya ilk müdahale Büyükşehir'den geldi

Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen kazada ilk müdahaleyi yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen kazada ilk müdahaleyi yaptı.


Bugün sabah saatlerinde Koçarlı'da kaza yapan Koçarlı Belediyesi'ne ait resmi araçtaki sürücüye ilk müdahaleyi Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli yaptı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan fakat araçta sıkışan Koçarlı Belediyesi personeli olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Saat 8.30 sıralarında meydana gelen kazada herkesten önce olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi araç içerisinde yaptı. İki araçta da maddi hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı Koçarlı Belediyesi personeli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapanan yol itfaiye ekiplerinin araçları kaldırmasıyla tekrar trafiğe açıldı. - AYDIN

Koçarlı, İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koçarlı'daki kazaya ilk müdahale Büyükşehir'den geldi - Son Dakika

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