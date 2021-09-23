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'Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali' ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika

'Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali' ekonomiye kazandırılacak

23.09.2021 14:51
'Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali' ekonomiye kazandırılacak, System.String[]

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçenin Mazon Bölgesi'ndeki arazilerde yüzeyden çıkan dumanlı kuvars kristalinin ilçe ekonomisine katkı sağlaması için etüt çalışma başlatacaklarını açıkladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçenin Mazon Bölgesi'ndeki arazilerde yüzeyden çıkan dumanlı kuvars kristalinin ilçe ekonomisine katkı sağlaması için etüt çalışma başlatacaklarını açıkladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Maden Tetkik Arama (MTA) verilerine göre Türkiye'deki en mükemmel özelliğe sahip dumanlı kuvars kristalinin bulunduğu Koçarlı'nın doğal zenginliğini, ilçe ekonomisine kazandırmak için harekete geçti. Türkiye'deki Gemoloji (Süstaşları) alanında en önemli isimlerden olan İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi, Süs Taşları ve Mücevher Uzmanı Prof. Dr. Murat Hatipoğlu ile konuya ilişkin makamında istişarelerde bulunan Başkan Kaplan, Mazon Bölgesi'nde bol miktarda bulunan madenin, "Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali" olarak coğrafi işaret tescili alması için de Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunacaklarını belirtti.

"Bu kristal Koçarlı'ya Allah'ın lütfudur"

Makamında bir araya geldiği Başkan Kaplan ile dumanlı kuvars kristalinin özelliği ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Murat Hatipoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Süs taşları üzerinde 38 yıldır büyük bir emek ve birikime sahibim ve Türkiye'de bu alandaki tek hocayım. Ben 1985'ten beri buradaki dağlara geliyorum. Bu bölgeden çıkan kuvars kristali, Allah'ın bir lütfudur. Yıllardır İstanbul'dan ve değişik illerden birileri gelip bu kristalleri götürüp işliyor ve satıyor. Bunu değerlendirme noktasında belediyemiz öncülüğünde harekete geçmemiz ilçe adına büyük bir kazanım olacaktır. Başkanımız konuya hassasiyetle yaklaşıyor ve çalışma başlatılması için de ilgili birimlere talimat verdi. Biz de konuyla ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Nedim Başkanımızın ilçede kuracakları müzede Koçarlı'ya özgü bu madenin de ön plana çıkarılması tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

"İstihdama yönelik değerlendirmeyi planlıyoruz"

Prof. Hatipoğlu ile gerçekleştiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Koçarlı'nın yaklaşık 4 milyon dolar değerinde dumanlı kuvars kristali zenginliğine sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Kaplan, "İlçemizden çıkan bu doğal taşı ekonomiye nasıl kazandırabiliriz noktasında etüt çalışma başlatmayı planlıyoruz. Bu zenginliğimizin atıl vaziyette dağda beklemesini istemiyoruz. Öncelikli olarak doğal taşın işlenip takıya dönüştürülmesi noktasında kesim makineleri temin edilip kalkınma ajansları kanalıyla Devletimizden alacağımız desteklerle istihdama yönelik bir çalışma üzerinde duruyoruz. Değerli Hocamız Murat Hatipoğlu da İzmir Meslek Yüksekokulu olarak bize her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Tabiatta yüzeyden kazıma yöntemiyle toplanan bu değerli taş, yüzük, kolye gibi takıya dönüştüğünde değerini daha da katlıyor. Bu açıdan işlenerek ilçe ekonomisine kazandırılması, kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdamına da bu vesileyle nasıl bir katkı sağlayabiliriz noktasında çalışma başlatmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Doğal taşın 'Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali' adıyla coğrafi işaret tescili ile ilgili olarak da Ticaret Bakanlığı'na en kısa zamanda başvuruda bulunacaklarını açıklayan Başkan Kaplan, etüt çalışmalarla ilgili yol haritasının da ilerleyen süreçte netlik kazanacağını belirtti. Yapılan görüşmenin ardından Prof. Hatipoğlu, Başkan Kaplan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya takdim edilmesi için kuvars kristalinden yapılmış iki adet yüzük hediye etti. Prof. Hatipoğlu'na hediyeler ve kuvars kristalinin ilçe ekonomisine kazandırılmasıyla ilgili destek sözü için teşekkür eden Başkan Kaplan, konuyla ilgili etüt çalışmaların ardından ön hazırlıklara en kısa zamanda başlayacaklarını kaydetti. - AYDIN

'Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali' ekonomiye kazandırılacak
'Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali' ekonomiye kazandırılacak
'Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali' ekonomiye kazandırılacak
'Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali' ekonomiye kazandırılacak
'Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali' ekonomiye kazandırılacak

Nedim Kaplan, Hisarcık, Türkiye, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali' ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali' ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika
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