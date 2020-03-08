Koçarlı esnaf ve sanatkarlar kooperatifinden anlamlı bağış - Son Dakika
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Koçarlı esnaf ve sanatkarlar kooperatifinden anlamlı bağış

28 dakika önce

Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yetkilileri, kadınlar gününde dağıtmayı planladığı çiçeklerin parasını, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSKGV) Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Koçarlı esnaf ve sanatkarlar kooperatifinden anlamlı bağış, System.String[]

Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yetkilileri, kadınlar gününde dağıtmayı planladığı çiçeklerin parasını, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSKGV) Güçlendirme Vakfına bağışladı.


Kooperatif tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara dağıtılması planlanan çiçeklerin parası, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına gönderildi.

Kooperatif Başkanı İlker Aşkın, yaptığı açıklamada, anlamlı günü biraz daha anlamlı hale getirmek için 75 kadın ortakları adına Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağış yaptıklarını belirtti.

Dünya Kadınlar Günü, Koçarlı, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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