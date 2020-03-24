Koçarlı esnafı kapalı oldukları sürece kira ödemeyecek

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan, Korona virüs ile mücadele kapsamında önemli bir adım geldi. Kaplan, belediye kiracılarının kira ödemelerini kapalı oldukları süre boyunca alınmayacağını duyurdu.



Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta üst düzey tedbirler alındı. Bu süreçte esnafın ekonomik anlamda zarar görmemesi adına önemli bir adım atıldı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine istinaden mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinden kira ödemelerinin kapalı oldukları süre boyunca alınmayacağını ve kira sözleşme sürelerinin kapalı kaldığı sürece uzatılacağını belirtti.



Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada; "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımız inancındayım. Bu anlamda Belediye Başkanı olduğum bu güzide ilçemizde esnafımızın zorlu süreçten en az zararla çıkması için bu uygulamayı hayata geçirme kararı aldık. Faaliyet gösteren kiracı esnafımıza da kira ödemeleri konusunda esneklik sağlayacağız" dedi. - AYDIN