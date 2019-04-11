Son Dakika Haberleri: Koçarlı Halk Eğitimden Polislere Tatlı 10 Nisan Sürprizi

Koçarlı Halk Eğitimden Polislere Tatlı 10 Nisan Sürprizi

3 dakika önce

AYDIN (İHA) – Koçarlı Halk Eğitim Merkezi idarecileri ve pastacılık kursiyerleri, Türk Polis Teşkilatının 17. yaşı ve Polis Haftası temasıyla hazırladıkları yiyeceklerle görevi başındaki polislere sürpriz yaptı.

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AYDIN (İHA) – Koçarlı Halk Eğitim Merkezi idarecileri ve pastacılık kursiyerleri, Türk Polis Teşkilatının 17. yaşı ve Polis Haftası temasıyla hazırladıkları yiyeceklerle görevi başındaki polislere sürpriz yaptı.

10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıldönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü idaresi ve pastacılık kursiyerleri tarafından hazırlanan 'polis' temalı yiyecekler, Aydın-İzmir karayolu Polis Denetim Noktasında aralıksız olarak denetim faaliyetlerine devam eden polis ekiplerine ikram edildi. Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili İsmail Kılıçaslanoğlu ve kurum öğretmenleri, 10 Nisan'a özel hazırladıkları yiyeceklerle uygulama noktasındaki polislere sürpriz yaptı.

Uygulama noktasında görevli polisler, Koçarlı Halk Eğitim Merkezi'nin yaptığı sürprize çok şaşırdıklarını ve bunu ilk defa yaşadıklarını dile getirdi. Görevi başındaki polisler, bu güzel davranışlarından ötürü Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:09 Kaynak: İHA
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