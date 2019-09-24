Son Dakika Haberleri: Koçarlı HEM'de İsmail Kılıçaslanoğlu dönemi
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Koçarlı HEM'de İsmail Kılıçaslanoğlu dönemi

1 saat önce

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü görevine İsmail Kılıçaslanoğlu atandı.

Koçarlı HEM'de İsmail Kılıçaslanoğlu dönemi, System.String[]

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü görevine İsmail Kılıçaslanoğlu atandı.


Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yarımtepe'nin tayininin çıkması sebebiyle Müdür Yardımcısı İsmail Kılıçaslanoğlu yeni Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak atandı.


Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Kılıçaslanoğlu, yaptığı açıklamada; "Kaymakamımız Fırat Çelik'in onayıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne vekaleten görevlendirildim. Görevimiz sona eresiye kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp, bize güvenenleri mahcup etmemek için gayret göstereceğiz. Allah utandırmasın. Haydi Bismillah" dedi. - AYDIN

Halk Eğitimi Merkezi, Koçarlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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