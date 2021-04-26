Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Başkan Kaplan'a teşekkür - Son Dakika

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Başkan Kaplan'a teşekkür

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, ilçeye hayırsever desteğiyle yeni İmam Hatip Ortaokulu kazandırılması için araç ve personel katkısı sağlayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teşekkür etti.

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, ilçeye hayırsever desteğiyle yeni İmam Hatip Ortaokulu kazandırılması için araç ve personel katkısı sağlayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teşekkür etti. Koçarlı'da yaşayan hayırsever Mehmet Küçük'ün eşi Merhume Hafize Küçük'ün hayattayken isteği üzerine ilçeye İmam Hatip Ortaokulu yaptırma hayali Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişim ve destekleriyle gerçeğe dönüştü. İmam Hatip Ortaokulu için 4 Şubat 2021'de müteahhit firmaya yer teslimi gerçekleştirilmesinin ardından 2022 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanan okul inşaatının temel kazma çalışmalarında sona gelindi. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, "Hayırsever Mehmet Küçük Amcamızın yaptırdığı İmam Hatip Ortaokulumuzun inşaat çalışmaları devam etmektedir. Mehmet Küçük amcamıza, çalışmalara araç ve personel desteği veren Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de koordinesiyle devam eden inşaat çalışmaları kapsamında temel kazma çalışmalarının en kısa zamanda sona ermesinin ardından bu yılın ikinci yarısında inşaatın yükselmeye başlayacağı kaydedildi. - AYDIN

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