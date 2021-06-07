Koçarlı 'Marka Kent' olma yolunda - Son Dakika

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli ile birlikte turizm yolu güzergahı kapsamında Koçarlı'dayapılacak olan ilçe girişi, kavşak düzenlemesi ve bisiklet yolu projesiyle ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, halihazırda yapım çalışmaları devam eden turizm yolu projesi kapsamında ilçe girişini modern bir kent görünümüne kavuşturmak için düğmeye bastı. Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli ile birlikte turizm yolu projesi kapsamında planlanan kavşak düzenlemesi ile birlikte ilçe girişi ve bisiklet yolu projesine ilişkin yerinde incelemeler yapan Başkan Kaplan, çalışmaların en kısa sürede başlamasının planlandığını açıkladı.

"Çalışmalar çok yakında başlayacak"

Modern kentlerin vitrini olarak kabul edilen ilçe girişinde yapılacak olan düzenlemelerin Koçarlı'ya aynı zamanda şehir imajı da kazandıracağını söyleyen Başkan Kaplan, "Tüm çabamız Koçarlı'mızı senelerdir hasretini çektiğimiz yenilik ve değişimlerle tanıştırmak içindir. Kamu binalarımızın yenilenmesini sağlama hedefimizle beraber ilçemize modern bir şehir görüntüsü kazandırma amacımız doğrultusunda belediye olarak içinde bulunacağımız düzenlemeler çok yakında başlayacak. En başından beri ilçe girişimizin turizm yoluyla birlikte yeniden düzenlenmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Karayolları 2. Bölge Müdürümüzle birlikte projelerimizle ilgili yerinde incelemeler yaptık. Kendisi sağolsun ilçe girişimiz ve kavşak düzenlemesiyle birlikte bisiklet yolu projesiyle ilgili gerekli destekleri vereceklerini belirtti" dedi.

Turizm yolu güzergahı dahilinde etaplar halinde devam eden çalışmalarla birlikte ilçe girişi ve kavşak düzenlemesinin en kısa sürede başlayacağının sözünü aldıklarını söyleyen Başkan Kaplan, "İlçemizin İncirliova'dan giriş kısmında, kavşak düzenlemesiyle birlikte yapılacak olan çalışmalarda bu yıl içinde ciddi mesafe kat edilmesi öngörülüyor. Prestij projesi olarak hayata geçecek olan bu düzenlemelerin yanında bisiklet yolu projemizi de çok önemsiyoruz. İlçemizi modern bir kent görünümüne kavuşturacak olan düzenlemeler için sağladığı desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Ömer Özmen'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN