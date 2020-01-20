Koçarlı Mehmet öğretmen için 'ben de varım' dedi - Son Dakika
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Koçarlı Mehmet öğretmen için 'ben de varım' dedi

6 saat önce

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, lösemi hastalığına yakalanan öğretmen Mehmet Demen için kök hücre ve kan bağışında bulundular.

Koçarlı Mehmet öğretmen için 'ben de varım' dedi, System.String[]

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, lösemi hastalığına yakalanan öğretmen Mehmet Demen için kök hücre ve kan bağışında bulundular.


İzmir'de sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayken lösemi hastalığına yakalanan Mehmet Demen için Aydınlılar seferber oldu. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Koçarlı Belediyesi ve Kızılay Aydın Şubesi tarafından başlatılan kampanya vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve meclis üyelerinin de destek verdiği kampanyada bağışçı olmak isteyen herkes gün boyunca kan ve kök hücre bağışında bulundular.


Koçarlı Belediye Belediye Başkanı Nedim Kaplan da, kampanyaya destek vererek gün boyunca bağışta bulunan tüm herkese teşekkür etti. - AYDIN

Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
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