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Koçarlı Millet Bahçesi'nde ilk etap tamam - Son Dakika

Koçarlı Millet Bahçesi'nde ilk etap tamam

06.07.2021 12:13
Koçarlı Millet Bahçesi'nde ilk etap tamam, System.String[]

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda ilçeye kazandırılan Millet Bahçesi Projesi'nin 1. Etap çalışmaları tamamlandı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda ilçeye kazandırılan Millet Bahçesi Projesi'nin 1. Etap çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta itibariyle kutlama organizasyonları için Koçarlılı vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Millet Bahçesi, ilçenin kent estetiğine de görsel zenginlik kazandırdı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın seçim vaatlerinden olan ve geçtiğimiz yıl Nisan ayında ilk kazma vurulan Millet Bahçesi'nin 1. Etap yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar neticesinde, Koçarlı'da Aşk Gemisi olarak bilinen atıl vaziyetteki 11 dönümlük mezbelelik alana adeta yeniden hayat verildi. Proje alanında Mayıs ayından bu yana hummalı şekilde sürdürülen 1. Etap yapım ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelinmesiyle birlikte Millet Bahçesi'ni Koçarlılı vatandaşların kullanımına açtıklarını söyleyen Başkan Kaplan, "Mezbele halindeki bu atıl alanı ilçemizin cazibe noktalarından biri haline dönüştürüyoruz. İlk etap çalışmalarımız tamamlandı, ikinci etap çalışmalarımızsa tüm hızıyla devam ediyor. Koçarlımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aydın Valiliği'nin destekleri ve Koçarlı Belediyesi'nin işbirliğinde ilçeye kazandırılacak olan yaklaşık 10 milyon lira maliyetli Millet Bahçesi'nin diğer etap çalışmalarınınsa 2021 yılı sonunda tamamlanacağını söyleyen Başkan Kaplan, "Geçtiğimiz yıl atıl vaziyetteki alanda gerçekleştirdiğimiz yıkım çalışmalarının ardından projemizle ilgili düğmeye bastık. Pandemideki kısıtlamalara rağmen ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürerek ilk etap çalışmaları geçtiğimiz hafta itibariyle tamamladılar. Vatandaşlarımızdan da gelen talepler üzerine Millet Bahçemizi düğün, nişan, kutlama ve toplantı gibi organizasyonlar için hazır hale getirdik. Millet Bahçemizde, çocuklarımızdan gençlerimize, yaşlılarımızdan kadınlarımıza kadar herkese hitap edecek alanlarla ilgili düzenleme çalışmalarımız da ikinci etaba yönelik takvim kapsamında devam edecek" dedi.

Düğün salonu, kafeterya, ücretsiz internet evi, kitap okuma, oyun, spor ve piknik alanları da bulunacak olan Millet Bahçesi'nin tamamlandığında Koçarlı'nın yeni cazibe merkezi haline geleceğini söyleyen Başkan Kaplan, "Mezbelelik, atıl vaziyetteki bir alanı yepyeni bir cazibe merkezine dönüştürerek ilçemize kazandırıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Millet Bahçemiz'de her yaştan vatandaşımızın hoşça vakit geçirmesine vesile olmak için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle gece gündüz demeden hummalı bir şekilde çalışarak ilk etap çalışmalarımızı çok şükür tamamladık. Belirlenen takvim dahilinde diğer etap çalışmaları tamamlayarak hizmete açacağız. İlçemize Millet Bahçesi kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Ömer Özmen'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Koçarlı Millet Bahçesi'nde ilk etap tamam
Koçarlı Millet Bahçesi'nde ilk etap tamam
Koçarlı Millet Bahçesi'nde ilk etap tamam
Koçarlı Millet Bahçesi'nde ilk etap tamam
Koçarlı Millet Bahçesi'nde ilk etap tamam

Nedim Kaplan, Koçarlı, Nisan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koçarlı Millet Bahçesi'nde ilk etap tamam - Son Dakika


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