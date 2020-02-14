Koçarlı MYO'dan Aydın Ticaret Borsası'na teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koçarlı MYO'dan Aydın Ticaret Borsası'na teşekkür - Son Dakika

Koçarlı MYO'dan Aydın Ticaret Borsası'na teşekkür

6 saat önce

AYDIN (İHA) – ADÜ Koçarlı Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ayfer Ergezer ile Öğretim Görevlisi Burcu Keser tarafından Aydın Ticaret Borsası'na teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Koçarlı MYO'dan Aydın Ticaret Borsası'na teşekkür, System.String[]

AYDIN (İHA) – ADÜ Koçarlı Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ayfer Ergezer ile Öğretim Görevlisi Burcu Keser tarafından Aydın Ticaret Borsası'na teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.


Ergezer ile Keser'i Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Cihan Can ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.


Öğretim Görevlisi/Müdür Yardımcısı Ayfer Ergezer ile Öğretim Görevlisi Burcu Keser; 23 Ocak – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında 8.si gerçekleştirilen Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarında, Koçarlı Meslek Yüksek Okulu öğrenci uygulamaları kapsamında üretilen yumurta, arı ve arı ürünleri, zeytinyağı sabunları, yerel bitkilerden hazırlanan kokular, tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkileri, vb. ürünlerin sergilenerek yüksekokulda yapılan atölye çalışmaları hakkında gelen ziyaretçilere bilgiler verildiğini aktararak, Aydın Ticaret Borsası tarafından Koçarlı Meslek Yüksekokulu'na fuar kapsamında verilen destek için teşekkürlerini ilettiler.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Aydın Ticaret Borsası olarak çalışma alanlarını kapsayan her konuda birlikte çalışmaya açık olduklarını ifade etti. - AYDIN

Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
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