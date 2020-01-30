Koçarlı MYO, Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda ilgi odağı oldu - Son Dakika

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Koçarlı MYO, Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda ilgi odağı oldu
6 saat önce
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO), 23-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında düzenlenen 8. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na en çok ziyaret edilen stantlar arasında yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:43 Kaynak: İHA
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO), 23-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında düzenlenen 8. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na en çok ziyaret edilen stantlar arasında yer aldı.
Koçarlı MYO'da öğrenci uygulamaları kapsamında üretilen yumurta, arı ve arı ürünleri, zeytinyağı sabunları, yerel bitkilerden hazırlanan kokular, tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkileri gibi ürünler fuarda sergilenerek, yüksekokulda yapılan atölye çalışmaları hakkında gelen ziyaretçilere bilgi verildi.
Fuarda, firmalara ve katılımcılara yapılan anket uygulamaları ile öğrencilerin staj ve iş istihdam olanakları için görüşmeler yapılarak, üniversite-sanayi iş birliği ortak çalışmaları adına fikir alışverişlerinde bulunuldu. - AYDIN
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