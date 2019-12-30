Koçarlı'nın gururu Binici'den Başkan Kaplan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Koçarlı'nın Türk futboluna armağan ettiği yetenekli futbolculardan biri olan Efe Binici, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında ziyaret etti.



Kariyerine Koçarlı Belediyespor'da başlayan Efe Binici, formasını giydiği Göztepe Spor Kulübü'nde A Takıma yükselmesinin ardından hemşerilerine büyük gurur yaşattı. 18 yaşındaki futbolcu, memleketi olan Koçarlı'yı başarılarıyla temsil etmesi nedeniyle Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından takdim edilen plaketle onurlandırıldı.



Kasım ayında U19 Milli Takım Aday Kadrosu'na seçilmesi ile dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, 2019/2020 sezonunun ilk yarısının bitimine bir hafta kala Göztepe teknik kadrosu tarafından A Takıma alındı. Bu sezon U19 liginde sergilediği performansla kendisini takip edenleri mutlu eden Binici, emeklerinin karşılığını toplamaya başladı.



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında ziyaret eden Efe Binici Belediye Başkanı Nedim Kaplana teşekkür ederek formasını takdim etti.



Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasında spora yönelmesinin büyük katkıları olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kaplan, " Gençlerimize bu yolda her zaman destekçiyiz, onların başarıları bizim için onur verici. Efe kardeşimiz Koçarlımızın yetiştirdiği değerleri sporcularımızdan biridir. Kendisine bizi gururlandırdığı için ilçem adına teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN