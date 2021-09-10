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Koçarlı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor - Son Dakika

Koçarlı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor

10.09.2021 17:45
Koçarlı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor, System.String[]

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle ilçeye yapılacak olan kapalı yarı olimpik portatif yüzme havuzuyla ilgili çalışmalar başlıyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle ilçeye yapılacak olan kapalı yarı olimpik portatif yüzme havuzuyla ilgili çalışmalar başlıyor.

Demokrasi Şehidi Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı, Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın seçim sürecinde söz verdiği park bahçelerden yeni hizmet binasına, tarihi değerlerin ayağa kaldırılmasından spor yatırımlarına kadar ilçeye yaşayanların hayat standartlarını artıracak kent hizmetlerine birer birer kavuşuyor. Son olarak seçim döneminde söz verdiği yüzme havuzuyla ilgili de girişimlerde bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Vali Şenol Engin Kapalı Spor Salonu'nun bulunduğu arazi içerisinde yapılacak olan ve projesi hazırlanan yüzme havuzuyla ilgili de en kısa zamanda ihaleye çıkılacağını açıkladı.

"Geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmek istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından projesi hazırlanan ve Koçarlı Belediyesi işbirliğiyle ilçeye kazandırılacak olan kapalı yarı olimpik portatif yüzme havuzunun ilçedeki büyük bir eksikliğe cevap vereceğini kaydeden Başkan Kaplan, "Yeni yapılacak yüzme havuzunda günlük spor ihtiyaçlarının yanında çocuklarımızla gençlerimize yönelik verilecek profesyonel eğitimlerle geleceğin yıldız sporcularını da yetiştirmek istiyoruz. Halihazırda kapalı spor salonumuzun ve stadımızın yenilenmesinin yanında, yeni açık- kapalı halı saha ve tenis kortu yapılan alanı, yüzme havuzumuzla da birlikte nitelikli bir spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmalar en kısa zamanda başlayacak" dedi.

"2022 yılı içinde hizmete girecek"

Koçarlı Belediyesi olarak yaklaşık 700 metrekarelik alanda hayata geçecek olan kapalı yarı olimpik portatif yüzme havuzunun zemin etüdünü gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kaplan, "Kapalı yarı olimpik portatif yüzme havuzumuzla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız önümüzdeki süreçte ihaleye çıkacak. 2022 yılı içinde yapımı tamamlanarak hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak olan yüzme havuzumuz Koçarlı'mıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İlçemizdeki spor yatırımlarının hayata geçmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu'na, Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Sayın Ömer Özmen'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Koçarlı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor
Koçarlı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor
Koçarlı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor
Koçarlı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor

Nedim Kaplan, Koçarlı, Aydın, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koçarlı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koçarlı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor - Son Dakika
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