Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) ve Koçarlı Belediyesi iş birliğiyle Adnan Menderes Kent Ormanı'nda yapılacak Ege Kupası'nın final ayağı olan Koçarlı Tırmanma Yarışı'nın açılış töreni, yapıldı.

Koçarlı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi. Paramotolarla bir pilot, Türk bayrağı açtı.

Törende konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yarışların kazasız ve centilmence geçmesini diledi.

Köşger, Koçarlı ilçesinin merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi olmasından dolayı ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, ilçenin tanıtımı için yapılan etkinliklerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde çeşitli yarışlarda yer alan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, programa yarış tulumlarıyla katıldı.

Yarın yapılacak yarışlara katılacağını aktaran Erim, "Farkındalık yaratmak için bu sporların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece spor olarak bakmamak gerekir, çünkü eğitim yönü de var bu sporların. Eğitim yanı bana kalırsa daha çok ağır basıyor. Trafikte yapılan uygunsuz davranışlara karşı farkındalık oluşturmak için çok önemli bir spor. Yarışacak herkese başarılar diliyorum." dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise ilçeyi farklı sporlarla da tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Yarışlar hakkında bilgi veren Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) İzmir İl Temsilcisi Enis Alpsoy ise Ege Kupası'nda daha önce 4 yarışın yapıldığını belirtti.

Koçarlı Tırmanma Yarışı'nın final ayağı olduğuna dikkati çeken Alpsoy, "Bu son yarışla da kupalar sahiplerini bulacak. Buraya gelen yarışmacılarımızın hepsi son derece iddialı ve 5 kategoride yarış gerçekleştirilecek. Otomobil sporları açısından son derece keyif verici ve zorlu bir parkurda yarışlar gerçekleştirilecek." dedi.

Konuşmaların ardından yarışçıların araçlarıyla kortej geçişi yaparken, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in yer aldığı aracın startı ise Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından verildi.

Ege Kupası final ayağı olan Koçarlı Tırmanma Yarışı yarın farklı etaplarda yapılacak yarışların ardından tamamlanacak.