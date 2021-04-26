Koçarlı ve Germencik'te zorunlu arazi toplulaştırması yapılacak - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aydın'da Koçarlı ve Germencik'te arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılmasına dair karar alındı.

Aydın'da Koçarlı'ya bağlı Tatarlar Mahallesi ile Germencik'e bağlı Reisköy Mahallesi'nde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılmasıyla ilgili karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Koçarlı'ya bağlı Tatarlar Mahallesi ile Germencik'e bağlı Reisköy Mahallesi'nde kamu yararı gözetilerek zorunlu toplulaştırma uygulanacağı belirtildi. Alınan kararla tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılacağı da belirtilirken, çalışmaların Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından en kısa zamanda başlatılacağı kaydedildi. - AYDIN