Koçarlı yangına karşı teyakkuzda - Son Dakika

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın'ın en fazla ormanlık alana sahip ilçelerinden olan Koçarlı'da yangın tehlikesine karşı nöbet tutulan orman köylerindeki vatandaşlara moral ziyaretinde bulundu.

Başta Akdeniz ve Ege olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı orman yangınları devam ederken, Aydın'da yaklaşık 22 bin hektar ormanlık alanın bulunduğu Koçarlı'daki orman köylerinde vatandaşların başlattığı gönüllü yangın nöbeti de kesintisiz sürüyor. Koçarlı'da Kızılcabölük ve Mersinbeleni Mahallesi'nde devam eden yangın nöbeti noktalarına ziyarette bulunan Başkan Kaplan, büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek ilçenin ormanlarına sahip çıkan vatandaşlara teşekkür etti.

"Tedbiri Elden Bırakmamalıyız"

Yangın nöbetine en geniş gönüllü katılımların yaşandığı 2 mahallede de muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Başkan Kaplan, "Yangın nöbetine omuz veren her gönüllü vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yangın çıkmadan alacağımız tedbirler büyük önem taşıyor. Ülkemizin değişik yerlerinde son çıkan yangınlar hepimizin ciğerini yaktı. Tek tesellimiz yangınların kontrol altına alarak bir bir söndürülmeye başlanmasıdır. Siz nasıl yangın çıktığından beri sıralı olarak gönüllü nöbetler tutuyorsanız biz de belediye olarak yaklaşık 220 bin dönümlük ormanlık alanımızın alt temizliğiyle ilgili de hummalı bir çalışma içerisine girdik. İnşallah mevsim şartlarının üzerinde olan sıcak havaların da normalleşmesiyle birlikte yangın riski de önümüzdeki süreçte asgari düzeye inecek. Sizlerden ricam tedbirleri elden bırakmadan ormanları korumaya devam etmeniz ve şüpheli durumlarda derhal yetkilileri ve bizleri haberdar etmenizdir" ifadelerini kullandı.

Ziyaret ettiği yangın nöbeti noktalarında da bir süre nöbetlere de ortak olan Başkan Kaplan, halini hatırını sorduğu vatandaşlara teşekkür ederek olası yangınlar karşısında alınacak alınacak önlem ve tedbirlere ilişkin de bilgilendirmede bulundu. - AYDIN