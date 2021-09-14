Koçarlılı esnaf koronavirüse yenildi - Son Dakika

Koçarlı'nın sevilen isimlerinden olan ve geçirdiği koronavirüs nedeniyle entübe tedavisi için 12 gündür Söke Devlet Hastanesi'nde uyutulan Mehmet Yılmaz (38) hayatını kaybetti.

Koçarlı'da pazarcılık yapan ilçenin sevilen isimlerinden Mehmet Yılmaz, koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Söke Devlet Hastanesi'nde gece 01.00 sularında vefat etti. Söke Devlet Hastanesi'nde 12 günden bu yana koronavirüs tedavisi için entübe tedavisi gören Yılmaz'ın vefatı, ailesini, yakınlarını ve Koçarlı'yı yasa boğdu.

Yılmaz'ın cenazesinin öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Koçarlı Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Yılmaz, evlik 2 erkek, 1 kız 3 çocuk babasıydı. - AYDIN