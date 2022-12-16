Kocası darp etti, 8 dikiş atıldı

Hatay'da 4 yıldır eşinden şiddet gördüğünü belirten Hatice K.'nin (24), son olarak kocası tarafından darp edilmesi sonucu kaşına 8 dikiş atıldı. Kocasının serbest kaldığını öğrenen kadın tutuklanmasını istedi.

İddiaya göre, Belen ilçesinde ikamet eden Hatice K. (24),kocası M.K.'nin (27) ilişki teklifini kabul etmeyince darp edildi. Fırsat bulup kocasının elinden kurtulan ve telefonu alıp kendini banyoya kilitleyen kadın, KADES'ten yardım istedi. Güvenlik güçlerinin anında arayıp ekip sevk etmesiyle şüpheli koca gözaltına alındı. Darp edilen ve yaralanan kadın ise hastaneye götürüldü. Hastanede kaşına 8 dikiş atıldı. İfadesi alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli koca ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirten Hatice K., "Bir tek cinsel isteği olduğunda iyi davranıyordu. Ben de bu durumdan rahatsız oluyordum. Yine bana yanaştı. Ona 'evlilik bunun için mi var' dedim. O da bana 'senin başka görevin mi var? Çocuğuna bakacaksın, evini temizleyeceksin, benim gönlümü hoş tutacaksın' dedi. Bunu kabul etmedim dayak yedim" dedi.

Eşinin boğazını sıktığını aktaran Hatice K., "2 dakika boyunca sıktı. Nefes alamadım. Bu anlara çocuğum şahit oldu. Zaten o ağlayınca bıraktı. Yoksa belki bırakmazdı. Ben de yeniden boşanmak istediğimi ve dava açacağımı söyleyince daha çok sinirlenip, tokat attı. Elinden kaçarak telefonumu alıp, kendimi banyoya kilitledim. KADES uygulamasına bastım" ifadelerini kullandı.

Eşinin kapıyı zorlaması üzerine kendine bir şey yapmaması için sakince içeri geçtiğini ifade eden Hatice K., kısa süre sonra da polis ve jandarmanın aradığını söyledi.

Bu sırada telefonuna el koyan eşinin yüzüne de yumruk attığını anlatan Hatice K., "Yüzüm, gözüm kanlar içinde kaldı. Kanlarım çocuğuma sıçradı. Yere çöküp ağlayınca, çocuğum yüzümden kanları silmeye çalışıyordu. Kayınvalidem o sırada yüzümdeki kanları havluyla silmeye çalıştı. Şikayetçi olduğum için bana kızdı ve kan olan halı ve havluyu toplayıp dışarı çıkardı" diye konuştu.

Olay sonrası hastaneye götürüldüğünü ve kaşına 8 dikiş atıldığını da ifade eden Hatice K. gözaltına alınan eşinin 24 saat sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Eşinin kendisini öldüreceğinden korkan Hatice K., "Eşim sağda solda 'benim savcı, hakim tanıdığım var bana bir şey olmaz içeriye geçmem ama Hatice kendine dikkat etsin yolda yürürken başına her an bir şeyler gelebilir ve ölebilir' diye tehditler gönderiyor. Yolda yürüyemez hale geldim önde annem arkada teyzem yürüyor. Böyle tehditlere ve şiddete rağmen nasıl bu adam dışarda dolaşıyor anlamıyorum. Beni öldürmeden tutuklanmalı. Eşleri tarafından öldürülen kadınlarında eşlerinin uzaklaştırma kararları vardı onların başına gelenin benim başıma gelmesini istemiyorum, bana yardım edin lütfen" şeklinde konuştu. - HATAY