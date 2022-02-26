Kocası ile telefonla görüşürken öldürüldü - Son Dakika
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Kocası ile telefonla görüşürken öldürüldü

26.02.2022 11:24
Kocası ile telefonla görüşürken öldürüldü

Hırsızlık amaçlı genç kadının evine kişi, 9 bıçak darbesi ile 2 çocuk annesinin ölümüne neden oldu.

Hırsızlık amaçlı genç kadının evine kişi, 9 bıçak darbesi ile 2 çocuk annesinin ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gece Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesinde meydana gelen korkunç cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı. Çalışmak için İzmir'e giden Emrah Taşdelen (26) İki çocuğunun annesi 24 yaşındaki Duriye Taşdelen ile telefonla konuşurken bir anda eşinin çığlıklarını duydu. Telefon kapanınca yakınlarından evine gitmesini istedi. Taşdelen'in yakınları eve gittiklerinde genç kadını kanlar içerisinde buldu. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Genç kadının kalbinden 5 göğüs kafesinden 4 olmak üzere 9 bıçak darbesi aldığı anlaşıldı.

Olayın ardından Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet zanlısının bulunması için zaman kaybetmeden çalışma başlatıldı. Zanlı yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Nihat Kara (26), polis sorgulamasında cinayeti itiraf edip hırsızlık amaçlı eve gerdiğini söyledi. Cinayet zanlısı işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkartılacak. Genç kadın ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

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Cep Telefonu, Hırsızlık, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocası ile telefonla görüşürken öldürüldü - Son Dakika


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