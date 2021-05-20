Son dakika gündem: Kocası PKK tarafından şehit edilen anne dağa kaçırılan kızını istiyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Kocası PKK tarafından şehit edilen anne dağa kaçırılan kızını istiyor

20.05.2021 15:20
Son dakika gündem: Kocası PKK tarafından şehit edilen anne dağa kaçırılan kızını istiyor, System.String[]

Son dakika haberi: Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere katılan Hakkarili Nazmiye Aslan, kızının 7 yıl önce okuldan kaçırıldığını ve kocası Adil Aslan'ın ise 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini söyledi.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere katılan Hakkarili Nazmiye Aslan, kızının 7 yıl önce okuldan kaçırıldığını ve kocası Adil Aslan'ın ise 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini söyledi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de 14'üncü haftada HDP il binası önünde eylem yaptı.

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"EVLATLARIMIZIN KANLARINI EMİYORLAR"

Vanlı annelerin eylemine Bitlis'ten gelerek katılan ve 2015 yılında oğlu Yetiş Mert'in PKK tarafından götürüldüğünü ifade eden Saliha Mert isimli anne gözyaşlarına hakim olamadı. Evlatlarını arayan ailelerin sesini bastırmak için HDP tarafından çalınan müziğe isyan eden acılı anne Saliha Mert, "Bu davamız ölüme kadar devam edecek. ya bizi öldürsünler ya çocuklarımızı versinler. Evlatlarımızın kanlarını emiyorlar. Benim evladımı kandırarak gönderdiler. Benim evladım bir şey bilmiyordu, o daha çocuk hiçbir şeyin farkında bile değildi. HDP ve PKK bir Ermeni çetesi ve Ermeni köpekleridir. Benim bebeğimi benden kopardılar. Bu HDP bitmeden durmayacağım. HDP tamamen silinmeyene, kapanmayana kadar durmayacağım. Burada sesimizi bastırmak için son ses müzik açıyorlar. Bu şekilde sesimizi bastıramazlar. Tüm anneler duysun, bizim gibi çocukları kaçırılan tüm anneler korkmasın gelsinler, bizim gibi, bizimle birlikte burada çocuğunu istesin. Herkeste biliyor, çocuklarımızı dağa HDP gönderdi. Kendini parti diye tanıtan Ermeni partisi çocuklarımızı dağa sattı. Kürt hakkı savunucusu olduğu yalan, davaları yalan, bunu herkes bilsin. Çocuğumu çalmış, canımı, ciğerimi çalmış, şimdi de utanmadan müzik çalıyorlar" dedi.

"HEM KIZIMI KAÇIRDILAR HEM DE BABASINI ŞEHİT ETTİLER"

Kızı 7 yıl önce okuduğu sırada kaçırılan ve eşi Adil Aslan'ın yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini söyleyen edilen Nazmiye Aslan, "Eyleme katılmak için Hakkari'den geldim. Buradan kızıma seslenmek için geldim. Adı Hatice. Kızım 7 yıl önce kaçırıldı, artık gelmesini istiyorum. Bundan 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından babası Adil Aslan şehit edildi. Ben kızımı istiyorum, artık gelsin. Kızımı okul okurken kaçırdılar. 7 yıldır kızımdan bir haber alamıyorum. Allah biz annelere yaşatılan bu acıları kabul etmez. Kızımı alana kadar bu eyleme burada devam edeceğim. Ben hakkımı istiyorum, kızımı istiyorum, çocuklarımızı alana kadar bu davamdan vazgeçmeyeceğim. Hem kızımı kaçırdılar hem de babasını şehit ettiler. Böyle dava, böyle adalet mi olur" ifadelerini kullandı.

(Yunus Tuğrul/İHA)

Son dakika gündem: Kocası PKK tarafından şehit edilen anne dağa kaçırılan kızını istiyor
Son dakika gündem: Kocası PKK tarafından şehit edilen anne dağa kaçırılan kızını istiyor
Son dakika gündem: Kocası PKK tarafından şehit edilen anne dağa kaçırılan kızını istiyor
Son dakika gündem: Kocası PKK tarafından şehit edilen anne dağa kaçırılan kızını istiyor
Son dakika gündem: Kocası PKK tarafından şehit edilen anne dağa kaçırılan kızını istiyor
Son dakika gündem: Kocası PKK tarafından şehit edilen anne dağa kaçırılan kızını istiyor
Son dakika gündem: Kocası PKK tarafından şehit edilen anne dağa kaçırılan kızını istiyor

Terör, Şehit, Van, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Kocası PKK tarafından şehit edilen anne dağa kaçırılan kızını istiyor - Son Dakika


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