Kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Bursa'da kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa'da kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 10. Ada Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar okuldayken eve gelen H.H., eşi Ulviye H. (35) ile tartışmaya başladı. Eline bıçağı alan H.H. eşinin 9 yerinden bıçakladıktan sonra evden çıktı. Okuldan çıktıktan sonra eve gelen 11 yaşındaki kızları, annesini kanlar içinde yerde gördü. Komşuların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Kalbi duran ve göğsünden 9 yerinden bıçaklanan Ulviye H., sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Hacıoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olayın ardından çevredeki bir karakola giden Ulviye H.'nin kocası H.H., eşini bıçakladığını itiraf ederek teslim oldu. - BURSA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eşinin 9 kez göğsünden bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
Kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Karakolun önüne intihar notu bırakan 12 yaşındaki çocuk sahilde bulundu

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 03:09:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]